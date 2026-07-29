Колосков заявил, что не считает президента ФИФА Инфантино мошенником

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о плане главы ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.
«Это не мошенничество. Серьёзный вопрос, но пока мало конкретики. Я в общих чертах представляю, как это выглядит. Создаётся акционерная компания, которая будет варьировать проведение чемпионатов мира среди мужчин и женщин, клубные чемпионаты мира, в неё будут включены доли национальных ассоциаций. Рациональное зерно в этом есть, поскольку во многих сферах деятельности такие компании существуют», — приводит его слова РИА Новости.
Он отметил важность того, чтобы полный контроль всё равно оставался у ФИФА, а интересы футболистов и национальных организаций продолжали учитываться.
«Как бы не получилось так, что созданная организация выйдет из-под контроля совета и начнёт вести самостоятельную деятельность».
Как сообщали СМИ, президент ФИФА хочет разработать план продажи долей в коммерческих правах на чемпионат мира частным инвесторам. Он приведёт к созданию компании, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования ФИФА.
Сообщается, что переговоры велись с лицами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Сама схема потенциально способна принести лично Инфантино десятки миллионов фунтов.
Ранее в Еврокомиссии призвали убрать руки от футбола после новостей о продаже прав на ЧМ.