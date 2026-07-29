Колосков заявил, что не считает президента ФИФА Инфантино мошенником

«Это не мошенничество. Серьёзный вопрос, но пока мало конкретики. Я в общих чертах представляю, как это выглядит. Создаётся акционерная компания, которая будет варьировать проведение чемпионатов мира среди мужчин и женщин, клубные чемпионаты мира, в неё будут включены доли национальных ассоциаций. Рациональное зерно в этом есть, поскольку во многих сферах деятельности такие компании существуют», — приводит его слова РИА Новости.