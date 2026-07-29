Трамп призвал Зеленского как можно скорее завершить конфликт

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время встречи с Владимиром Зеленским призвал его сосредоточиться на прекращении конфликта. По словам американского лидера, именно этот вопрос стал главным посланием, которое он хотел донести до украинского политика.
Трамп также отметил, что поддерживает рабочие отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что рассчитывает на скорейшее завершение боевых действий и считает этот путь единственно правильным.
Глава Белого дома вновь обратил внимание на высокие человеческие потери, заявив, что только за последний месяц погибли около 25 тысяч человек. По его мнению, это делает необходимость прекращения конфликта еще более очевидной.
Накануне Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели в Вашингтоне переговоры, продолжавшиеся около часа. В Белом доме охарактеризовали встречу как позитивную и продуктивную, однако по ее итогам стороны не выступили с заявлениями для прессы.