Пушилин: десять человек пострадали из-за атаки ВСУ на рейсовый автобус

«При атаке на рейсовый автобус тяжёлые ранения получили женщины 1992 и 1947 г. р., ранения средней степени тяжести — женщины 1994, 1984 и 1969 г. р., мужчины 1967, 1963 и 1957 г. р., также пострадали женщины 1986 и 1974 г. р.», — написал он в Telegram-канале.