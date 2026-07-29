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Пушилин: десять человек пострадали из-за атаки ВСУ на рейсовый автобус

ВСУ атаковали беспилотником рейсовый автобус на автодороге Луганск — Светлодарск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

ВСУ атаковали беспилотником рейсовый автобус на автодороге Луганск — Светлодарск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«При атаке на рейсовый автобус тяжёлые ранения получили женщины 1992 и 1947 г. р., ранения средней степени тяжести — женщины 1994, 1984 и 1969 г. р., мужчины 1967, 1963 и 1957 г. р., также пострадали женщины 1986 и 1974 г. р.», — написал он в Telegram-канале.

Ранее Вооружённые силы Украины атаковали рейсовый автобус в городе Шебекино Белгородской области, ранения получили 19 человек.

Кроме того, при ударе дрона ВСУ по автобусу в Горловке пострадали пять человек.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что атаки ВСУ на гражданский транспорт в России совершаются сознательно.

Также она подчеркнула, что причастные к атакам на автобусы в России понесут ответственность.

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