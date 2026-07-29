Axios: Трамп попросил суд отменить решение о выплате $83,3 млн

Элизабет Джин Кэрролл вела колонку в журнале Elle в 1993—2019 годах. Она утверждала в мемуарах, выдержки из которых были опубликованы в 2019 году, что Трамп изнасиловал ее в примерочной универмага Bergdorf Goodman в Нью-Йорке. Это якобы произошло примерно в 1996 году. Жюри присяжных решило, что изнасилования не было. Однако Трамп был признан виновным в сексуальных домогательствах по отношению к Кэрролл. По версии адвокатов президента, Кэрролл «ждала более 20 лет, чтобы ложно обвинить Дональда Трампа, против которого выступает политически “. Сам хозяин Белого дома написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что “никогда не встречал” Кэрролл, если не считать одного эпизодического контакта в компании с ее супругом. Трамп охарактеризовал иск Кэрролл против него как использование судебной системы США в качестве политического оружия.