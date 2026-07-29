Axios: Трамп попросил суд отменить решение о выплате $83,3 млн

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд США с просьбой отменить решение о выплате $83,3 млн по делу о распространении порочащих сведений в отношении журналистки Элизабет Джин Кэрролл. Об этом сообщил портал Axios.
По его информации, судебное решение было принято в связи с высказываниями Трампа 2019 года, в которых он отрицал обвинения журналистки в сексуальном насилии. В январе 2024 года присяжные вынесли вердикт о том, что Трамп должен выплатить ей $83,3 млн за диффамацию. Как пишет Axios, адвокаты Трампа настаивают на том, что он имеет право на президентский иммунитет, поскольку те высказывания были сделаны во время его первого срока пребывания на посту.
Это не первая апелляция американского лидера по делу, связанному с Кэрролл. В июне 2026 года Верховный суд США уже отказывал Трампу в рассмотрении апелляции по делу о сексуальных домогательствах, которое Трамп проиграл в мае 2023 года. Суд тогда обязал его выплатить $5 млн.
Элизабет Джин Кэрролл вела колонку в журнале Elle в 1993—2019 годах. Она утверждала в мемуарах, выдержки из которых были опубликованы в 2019 году, что Трамп изнасиловал ее в примерочной универмага Bergdorf Goodman в Нью-Йорке. Это якобы произошло примерно в 1996 году. Жюри присяжных решило, что изнасилования не было. Однако Трамп был признан виновным в сексуальных домогательствах по отношению к Кэрролл. По версии адвокатов президента, Кэрролл «ждала более 20 лет, чтобы ложно обвинить Дональда Трампа, против которого выступает политически “. Сам хозяин Белого дома написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что “никогда не встречал” Кэрролл, если не считать одного эпизодического контакта в компании с ее супругом. Трамп охарактеризовал иск Кэрролл против него как использование судебной системы США в качестве политического оружия.