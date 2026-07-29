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Роднина — о словах Ригини о Загитовой: просто пренебрежение к нам, может, лично к Алине

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о перепалке между русско-итальянским хореографом Иваном Ригини и олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о перепалке между русско-итальянским хореографом Иваном Ригини и олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

«За последние десять лет в адрес российских людей столько наговорили… Не знаю, чем он это мотивировал. Даже среди иностранных олимпийских чемпионок можно по пальцам пересчитать спортсменок, которые успешно пришли в тренерскую карьеру. На чём основаны его выводы? Это просто пренебрежение к нам. Может, лично к Загитовой», — приводит её слова «Матч ТВ».

Ригини усомнился, что Загитова сможет работать тренером в своём центре фигурного катания в Казани из-за слишком короткой карьеры. В ответ Алина назвала его высказывание слабостью и двуличием.

Ранее Тарасова отреагировала на спор Ригини и Загитовой.

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