Роднина — о словах Ригини о Загитовой: просто пренебрежение к нам, может, лично к Алине

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о перепалке между русско-итальянским хореографом Иваном Ригини и олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.
«За последние десять лет в адрес российских людей столько наговорили… Не знаю, чем он это мотивировал. Даже среди иностранных олимпийских чемпионок можно по пальцам пересчитать спортсменок, которые успешно пришли в тренерскую карьеру. На чём основаны его выводы? Это просто пренебрежение к нам. Может, лично к Загитовой», — приводит её слова «Матч ТВ».
Ригини усомнился, что Загитова сможет работать тренером в своём центре фигурного катания в Казани из-за слишком короткой карьеры. В ответ Алина назвала его высказывание слабостью и двуличием.
Ранее Тарасова отреагировала на спор Ригини и Загитовой.