Роднина — о словах Ригини о Загитовой: просто пренебрежение к нам, может, лично к Алине

«За последние десять лет в адрес российских людей столько наговорили… Не знаю, чем он это мотивировал. Даже среди иностранных олимпийских чемпионок можно по пальцам пересчитать спортсменок, которые успешно пришли в тренерскую карьеру. На чём основаны его выводы? Это просто пренебрежение к нам. Может, лично к Загитовой», — приводит её слова «Матч ТВ».