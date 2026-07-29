Гусев: над Воронежской областью сбили два БПЛА

Два беспилотника сбиты в небе над Воронежской областью, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и одним из районов области были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата», — написал он в Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
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