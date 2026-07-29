Депутат Боярский: события вокруг Дурова не связаны с политикой Роскомнадзора

Сооснователю Telegram Павлу Дурову в России предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности в рамках расследования уголовного дела, начата процедура его объявления в международный розыск. По информации ФСБ, в нарушение российского законодательства администрацией Telegram не были удалены многочисленные каналы, чаты и боты мессенджера, которые активно используются украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в России терактов, массовых убийств, мошеннической деятельности. С 2022 года в России зарегистрировали 153 тыс. преступлений, совершенных с использованием Telegram, включая организацию теракта в «Крокус сити холле», убийства Дарьи Дугиной, Максима Фомина (Владлена Татарского), 9 высокопоставленных военных, включая начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Ранее Роскомнадзор направлял более 150 тыс. обращений к команде Дурова с требованием удалить противоправный контент, но они были проигнорированы.