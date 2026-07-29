CNN: саудовский министр обороны обсудил с Вэнсом Иран

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд встретился в Вашингтоне с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.
По их сведениям, у саудовского министра было с собой послание от наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, которое он хотел передать лично. Министр также планировал изложить Вэнсу позицию Эр-Рияда в отношении американской военной операции против Ирана. Согласно источникам телекомпании, Саудовская Аравия стремится к деэскалации конфликта и полагает, что его затягивание сопряжено с серьезными рисками. Королевство считает удары по своей гражданской инфраструктуре «красной линией», пересечение которой не останется без ответа, добавил собеседник телекомпании.
Как отмечает CNN, визит саудовского министра в США был кратким, он уехал вскоре после переговоров с Вэнсом.
В ночь на среду официальный представитель Минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики проинформировал о нанесении вооруженными силами королевства в координации с Центральным командованием ВС США «точечных ударов» по целям в Ираке. Согласно утверждению Эр-Рияда, атакованные объекты связаны с действующими на иракской территории формированиями, которые причастны к нападениям на нефтяные объекты королевства. По последним данным, в результате ударов погибли 20 бойцов шиитского ополчения.