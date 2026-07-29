CNN: саудовский министр обороны обсудил с Вэнсом Иран

По их сведениям, у саудовского министра было с собой послание от наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, которое он хотел передать лично. Министр также планировал изложить Вэнсу позицию Эр-Рияда в отношении американской военной операции против Ирана. Согласно источникам телекомпании, Саудовская Аравия стремится к деэскалации конфликта и полагает, что его затягивание сопряжено с серьезными рисками. Королевство считает удары по своей гражданской инфраструктуре «красной линией», пересечение которой не останется без ответа, добавил собеседник телекомпании.