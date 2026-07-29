Валуев считает, что Россия готова снова принять чемпионат мира по футболу

Экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев ответил на вопрос, смогла бы Россия снова провести чемпионат мира по футболу.
«Абсолютно точно. Гарантированно. Чемпионат мира 2018 года уже показал, что мы на это способны. Его наследием мы пользуемся до сих пор, как наследием Олимпиады в Сочи», — приводит его слова РИА Новости.
Чемпионом мира 2018 года стала сборная Франции, победившая в финале Хорватию со счётом 4:2.
Ранее Аршавин заявил, что ЧМ в России был лучше, чем ЧМ-2026.
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