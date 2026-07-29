«Ничего у них не получится»: Украина подала апелляцию в CAS на решение МОК о восстановлении прав ОКР

Национальный олимпийский комитет Украины подал апелляцию в CAS на решение о восстановлении в правах российских спортсменов и временном восстановлении членства ОКР. В организации считают, что МОК поспешно пошёл на такой шаг. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на жалобу с иронией. А в Госдуме назвали её абсолютно бесперспективной и посоветовали украинцам заниматься развитием спорта, а не бессмысленными тяжбами.
Снятие ограничений с отечественных спортсменов и временное восстановление членства Олимпийского комитета России стало настоящим прорывом. Однако далеко не всех порадовало решение МОК. И разумеется, не могли на него не отреагировать на Украине.
НОК страны спустя несколько недель подал апелляцию в CAS. В комитете считают, что действие санкций приостановили преждевременно. Там упирают на то, что ОКР лишь формально убрал из своих рядов комитеты новых регионов (хотя после изменения устава в состав организации вообще не входят олимпийские советы субъектов РФ).
«В апелляции отмечается, что формальное исключение региональных олимпийских советов из членства ОКР не свидетельствует о прекращении деятельности России… и не означает устранения самого нарушения», — говорится на официальном сайте организации.
В НОК Украины считают, что восстановление прав ОКР в сложившихся условиях недопустимо.
В организации и раньше осуждали вердикт МОК. Например, по горячим следам назвали его «необоснованным и принятым без учёта объективных обстоятельств».
Кроме того, они призывали перестать выделять средства некоторым крупным федерациям, полностью снявшим ограничения с россиян. Речь о Международной федерации фехтования и World Aquatics.
Министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярёв в ответ посетовал, что европейцы в последнее время превратились в маргиналов современного спортивного движения.
«В Европе есть отдельные политики, государства, которые продолжают или саботировать, или угрожать, или писать письма, или громыхать словами на тему россиян и белорусов. Но это всё мы преодолеем. Будут препоны. Конечно, мы это администрируем всё, и у нас создан штаб в Олимпийском комитете России… Это вообще удивительно. То есть европейцы всегда были в авангарде развития спорта, за равные возможности всегда выступали. Сейчас их голос всё более громкий, скрипучий, но бесполезный», — цитирует Дегтярёва ТАСС.
На апелляцию же Украины в CAS в России отреагировали с иронией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась наиболее ёмко. «Видимо, других проблем нет», — приводит её слова «Спорт-Экспресс».
По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, а также председателя объединённой Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрия Свищёва, жалоба не несёт в себе никакого смысла.
«Организация находится под контролем украинских властей, поэтому они, конечно же, это оспаривают. Но ничего у них не получится. Мне кажется, они только потратят время и деньги… Лучше бы эти усилия и средства направили на развитие спорта в своей стране, на воспитание молодых спортсменов. Думаю, им есть чем заниматься. Нужно развивать спорт у себя, а не вести судебные тяжбы, тем более бесперспективные», — цитирует Свищёва РИА Новости.
Полностью согласилась с ним и его коллега по Госдуме Светлана Журова, которая сочла реакцию абсолютно бессмысленной.
«Пусть жалуются, пишите в жалобную книгу. Видимо, они не верили, что это возможно. Думали, что это останется только на уровне МОК. А когда федерации одна за другой начали нас допускать, тут-то их и накрыло. Уже всем понятно, что мы вернёмся и у них ничего не выйдет. Украине всегда не будет это нравиться, ещё и Прибалтика к ним добавится», — подчеркнула Журова.
А вот двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов настроен не так оптимистично: он не уверен, что CAS в итоге займёт сторону России, несмотря на позицию МОК.
«Мне трудно оценить, какое решение может принять Спортивный арбитражный суд, потому что у них, как говорится, семь пятниц на неделе. Я не исключаю того, что вакханалия со стороны ряда международных спортивных организаций будет продолжаться. Разве тренд на враждебное отношение к России от них уже завершился?» — задался вопросом Фетисов.