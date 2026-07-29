«Ничего у них не получится»: Украина подала апелляцию в CAS на решение МОК о восстановлении прав ОКР

«В Европе есть отдельные политики, государства, которые продолжают или саботировать, или угрожать, или писать письма, или громыхать словами на тему россиян и белорусов. Но это всё мы преодолеем. Будут препоны. Конечно, мы это администрируем всё, и у нас создан штаб в Олимпийском комитете России… Это вообще удивительно. То есть европейцы всегда были в авангарде развития спорта, за равные возможности всегда выступали. Сейчас их голос всё более громкий, скрипучий, но бесполезный», — цитирует Дегтярёва ТАСС.