Экс-глава МО Украины рассчитывает, что для его возвращения «двери не закрыты»

Экс-министр также подчеркнул, что не собирается соглашаться на «декоративную должность». «Я не ставил никакого ультиматума, я ушел с должности вместе с правительством. Затем начались протесты. Был мой пресс-брифинг, и после этого мне предложили ряд должностей. Я сказал, что имею определенное видение того, что делать дальше, и, где бы я ни был, буду следовать этому видению. Но занимать какую-то декоративную должность не буду», — отметил Федоров.