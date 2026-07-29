Экс-глава МО Украины рассчитывает, что для его возвращения «двери не закрыты»

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Экс-глава Минобороны Украины Михаил Федоров считает, что отставка правительства могла быть прикрытием для его увольнения, но надеется, что для его возвращения «двери не закрыты», при этом соглашаться на любую должность он не намерен.
В интервью изданию «Украинская правда», отвечая на вопрос о том, «была ли отставка правительства ширмой для его увольнения», Федоров сказал: «Похоже на то».
Он увязывает свою отставку с сопротивлением в Минобороны, в частности, изменениям в закупках и тендерах, а не с конфликтом с бывшим главнокомандующим вооруженными силами Александром Сырским.
Экс-министр также подчеркнул, что не собирается соглашаться на «декоративную должность». «Я не ставил никакого ультиматума, я ушел с должности вместе с правительством. Затем начались протесты. Был мой пресс-брифинг, и после этого мне предложили ряд должностей. Я сказал, что имею определенное видение того, что делать дальше, и, где бы я ни был, буду следовать этому видению. Но занимать какую-то декоративную должность не буду», — отметил Федоров.
Отвечая на вопрос о том, как будет развиваться ситуация дальше, он заявил, что финального разговора с Владимиром Зеленским не было, «двери еще не закрыты».
14 июля Федоров был смещен с поста главы Минобороны. 16 июля в украинских городах начались акции протеста против его отставки. Их участники требовали не только вернуть Федорова, но и уволить Сырского. 22 июля Зеленский отправил последнего в отставку, назначив на его должность бывшего командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.