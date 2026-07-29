На Украине признали, что встреча Зеленского с Трампом не дала результата

Переговоры Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом не принесли ожидаемых результатов. По оценке издания «Страна», встреча не стала событием, способным заметно повлиять на дальнейшую политику Вашингтона в отношении Украины.
Как отмечает издание, перед переговорами звучали прогнозы о возможных серьезных изменениях в позиции США. Однако после их завершения стороны ограничились краткими и сдержанными заявлениями, не раскрыв каких-либо важных договоренностей.
Авторы публикации обращают внимание, что комментарии участников встречи носили общий характер и сводились к положительной оценке переговоров. При этом каких-либо конкретных решений или новых инициатив по итогам контактов публично объявлено не было.
Ранее Трамп сообщил, что во время встречи с Зеленским призвал его сосредоточиться на прекращении конфликта. По словам американского лидера, именно этот вопрос стал главным посланием, которое он хотел донести до украинского политика.