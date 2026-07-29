Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине признали, что встреча Зеленского с Трампом не дала результата

Встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом не оправдала возлагавшихся на нее надежд.

Источник: Аргументы и факты

Переговоры Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом не принесли ожидаемых результатов. По оценке издания «Страна», встреча не стала событием, способным заметно повлиять на дальнейшую политику Вашингтона в отношении Украины.

Как отмечает издание, перед переговорами звучали прогнозы о возможных серьезных изменениях в позиции США. Однако после их завершения стороны ограничились краткими и сдержанными заявлениями, не раскрыв каких-либо важных договоренностей.

Авторы публикации обращают внимание, что комментарии участников встречи носили общий характер и сводились к положительной оценке переговоров. При этом каких-либо конкретных решений или новых инициатив по итогам контактов публично объявлено не было.

Ранее Трамп сообщил, что во время встречи с Зеленским призвал его сосредоточиться на прекращении конфликта. По словам американского лидера, именно этот вопрос стал главным посланием, которое он хотел донести до украинского политика.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше