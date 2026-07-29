Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что хотел бы ввести пошлины на товары из Ирана

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что хотел бы ввести пошлины на иранские товары.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что хотел бы ввести пошлины на иранские товары.

«Я бы хотел, чтобы они (конгресс. — RT) добавили Иран в список стран, на которые распространяются пошлины… Я бы хотел ввести пошлины на товары из Ирана», — сказал Трамп журналистам.

Ранее издание Politico сообщило, что законопроект об ужесточении санкций США против России, вероятно, не примут до сентября, так как законодатели ушли на «августовский перерыв».

В российском посольстве в Вашингтоне между тем заметили, что законопроект об антироссийских санкциях оказывает медвежью услугу администрации президента США Дональда Трампа.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше