Трамп заявил, что хотел бы ввести пошлины на товары из Ирана

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что хотел бы ввести пошлины на иранские товары.
«Я бы хотел, чтобы они (конгресс. — RT) добавили Иран в список стран, на которые распространяются пошлины… Я бы хотел ввести пошлины на товары из Ирана», — сказал Трамп журналистам.
Ранее издание Politico сообщило, что законопроект об ужесточении санкций США против России, вероятно, не примут до сентября, так как законодатели ушли на «августовский перерыв».
В российском посольстве в Вашингтоне между тем заметили, что законопроект об антироссийских санкциях оказывает медвежью услугу администрации президента США Дональда Трампа.
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