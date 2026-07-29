Махачев — о травме Макгрегора в бою с Холлоуэем: мне было жаль Конора

«Честно говоря, мне было жаль Конора. Я знал, что Макс победит его, но не ожидал, что это произойдёт так быстро. Я хотел посмотреть, как он будет выглядеть после пяти лет перерыва. Честно говоря, мне было неприятно, что всё закончилось именно так», — приводит его слова Complex.