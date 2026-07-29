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Махачев — о травме Макгрегора в бою с Холлоуэем: мне было жаль Конора

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев высказался о бое ирландца Конора Макгрегора с Максом Холлоуэем.

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев высказался о бое ирландца Конора Макгрегора с Максом Холлоуэем.

«Честно говоря, мне было жаль Конора. Я знал, что Макс победит его, но не ожидал, что это произойдёт так быстро. Я хотел посмотреть, как он будет выглядеть после пяти лет перерыва. Честно говоря, мне было неприятно, что всё закончилось именно так», — приводит его слова Complex.

Бой Макгрегора и Холлоуэя завершился в первом раунде победой американца. Бывший двойной чемпион получил травму колена, поскользнувшись в первые секунды поединка.

Напомним, что этот поединок стал первым для ирландца после пятилетнего перерыва.

Ранее сообщалось, что Макгрегор завершит карьеру после Международной недели боёв в 2027 году.