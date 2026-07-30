Сержант Биктимиров подорвал блиндаж с солдатами ВСУ

«В ходе наступательных действий в условиях непосредственного огневого воздействия артиллерии и FPV-дронов противника Марат скрытно подошел к вражескому укрепленному опорному пункту, установил танковую мину вблизи блиндажа, дистанционно привел ее в действие, уничтожил блиндаж и до трех военнослужащих ВСУ, тем самым обеспечил продвижение группы закрепления», — говорится в сообщении.