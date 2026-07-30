Сержант Биктимиров подорвал блиндаж с солдатами ВСУ

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сержант Марат Биктимиров скрытно подобрался к украинскому опорному пункту и противотанковой миной подорвал блиндаж, в котором находились три солдата ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе наступательных действий в условиях непосредственного огневого воздействия артиллерии и FPV-дронов противника Марат скрытно подошел к вражескому укрепленному опорному пункту, установил танковую мину вблизи блиндажа, дистанционно привел ее в действие, уничтожил блиндаж и до трех военнослужащих ВСУ, тем самым обеспечил продвижение группы закрепления», — говорится в сообщении.
Также в министерстве рассказали об операторе дронов рядовом Викторе Наздрачеве, который прикрывал российских штурмовиков с неба.
«Виктор получил разведданные о нахождении миномета противника, который не давал штурмовым группам сблизиться с вражеским опорным пунктом. Он незамедлительно поднял в воздух ударный дрон и уничтожил вражеский миномет вместе с расчетом», — отметили в ведомстве.