Пашинян после разговора с Путиным заявил о «начале конца ЕАЭС»

«Это не армянская проблема, это проблема ЕАЭС, потому что фактически получается, что Евразийский экономический союз парализован и не работает. И если этот вопрос не будет быстро решен, позвольте мне спрогнозировать, что это станет началом конца ЕАЭС», — сказал он журналистам.