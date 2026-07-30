УК начали привлекать к ответственности за блокировку провайдеров в домах

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Управляющие компании начали привлекать к ответственности за блокировку провайдерам доступа в дома, сообщили в Минцифры.
«Управляющие компании начали привлекать к ответственности за блокировку провайдерам доступа в жилые дома. Закон о недискриминационном допуске вступил в силу в 2024 году, но по факту не соблюдается», — сообщила газета «Известия» со ссылкой на Минцифры.
Пресс-служба ведомства подчеркнула изданию, что Минцифры регулярно направляет в органы прокуратуры обращения граждан и операторов, связанные с проблемами подключения жителей домов к интернету.
Минцифры отметили, что первые положительные решения уже приняты по восьми обращениям, одно из которых было от интернет-провайдера. Например, как сообщили в ведомстве, в Санкт-Петербурге «Ростелеком» и «Инфотех» получили доступ в многоквартирные дома. Также двум управляющим компаниям вынесены предписания, а одной УК объявлено предостережение за нарушение правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление домом.
«Минцифры рассчитывает, что принятые меры положат конец практике, когда провайдерам перекрывают доступ к домовой инфраструктуре. Это даст жителям больше возможностей для самостоятельного выбора оператора, а телекоммуникационному рынку — здоровую конкуренцию», — добавили в ведомстве.