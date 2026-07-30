Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

УК начали привлекать к ответственности за блокировку провайдеров в домах

УК начали привлекать к ответственности за блокировку провайдерам доступа в дома.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Управляющие компании начали привлекать к ответственности за блокировку провайдерам доступа в дома, сообщили в Минцифры.

«Управляющие компании начали привлекать к ответственности за блокировку провайдерам доступа в жилые дома. Закон о недискриминационном допуске вступил в силу в 2024 году, но по факту не соблюдается», — сообщила газета «Известия» со ссылкой на Минцифры.

Пресс-служба ведомства подчеркнула изданию, что Минцифры регулярно направляет в органы прокуратуры обращения граждан и операторов, связанные с проблемами подключения жителей домов к интернету.

Минцифры отметили, что первые положительные решения уже приняты по восьми обращениям, одно из которых было от интернет-провайдера. Например, как сообщили в ведомстве, в Санкт-Петербурге «Ростелеком» и «Инфотех» получили доступ в многоквартирные дома. Также двум управляющим компаниям вынесены предписания, а одной УК объявлено предостережение за нарушение правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление домом.

«Минцифры рассчитывает, что принятые меры положат конец практике, когда провайдерам перекрывают доступ к домовой инфраструктуре. Это даст жителям больше возможностей для самостоятельного выбора оператора, а телекоммуникационному рынку — здоровую конкуренцию», — добавили в ведомстве.