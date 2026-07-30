УК начали привлекать к ответственности за блокировку провайдеров в домах

Минцифры отметили, что первые положительные решения уже приняты по восьми обращениям, одно из которых было от интернет-провайдера. Например, как сообщили в ведомстве, в Санкт-Петербурге «Ростелеком» и «Инфотех» получили доступ в многоквартирные дома. Также двум управляющим компаниям вынесены предписания, а одной УК объявлено предостережение за нарушение правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление домом.