Новости СВО 30 июля: Армия России освободила Новую Сечь, Светлое и наступает на Риздвянку, Зеленский умоляет Трампа дать ракет на зиму

— Одновременно на Доброполье продвигаются подразделения со стороны Родинского. Когда город будет под российским контролем, силы «Центра» высвободятся для дальнейшего наступления на Дружковку, Краматорск и Славянск с западного направления, где у противника нет серьёзных фортификаций, — подчеркнул военкор Александр Коц.