Пользователи Claude AI по всему миру сообщают о сбоях в работе платформы

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе чат-бота Claude AI компании Anthropic, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Сбой начался около 22.30 мск среды. Более 3,8 тысячи жалоб поступили из США, также о сбоях в работе чат-бота сообщают из Германии, Франции, Индии, Великобритании и других стран.
Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.