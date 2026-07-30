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Пользователи Claude AI по всему миру сообщают о сбоях в работе платформы

Downdetector: пользователи Claude AI сообщают о сбоях в работе платформы.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе чат-бота Claude AI компании Anthropic, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Сбой начался около 22.30 мск среды. Более 3,8 тысячи жалоб поступили из США, также о сбоях в работе чат-бота сообщают из Германии, Франции, Индии, Великобритании и других стран.

Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.

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