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ТАСС: над Персидским заливом заметили эксплуатируемый более 66 лет самолет США

Boeing KC-135R Stratotanker кружит над нейтральными водами на высоте порядка 6 км в непосредственной близости от границы воздушного района, управляемого диспетчерами Ирана, отметил собеседник агентства.

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Американский транспортный самолет-заправщик, эксплуатируемый более 66 лет, сейчас летает над нейтральными водами Персидского залива. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

«Самолет Boeing KC-135R Stratotanker, принадлежащий ВВС США, вылетел из Тель-Авива и в настоящее время кружит над нейтральными водами Персидского залива. Этот борт был принят на вооружение в марте 1960 года и с тех пор эксплуатируется более 66 лет», — сказал собеседник агентства. По его словам, самолет курсирует по круговой траектории на высоте порядка 6 км в непосредственной близости от границы воздушного района, управляемого диспетчерами Ирана. Источник также проинформировал, что в настоящее время еще три аналогичных самолета курсируют в районе побережья Персидского залива. «На полет непосредственно над акваторией они пока не выходили», — заметил он.

Некоторое время назад собеседник агентства в авиадиспетчерских службах региона рассказывал ТАСС, что средний возраст многих транспортных самолетов-заправщиков, которые США направляют в район Персидского залива, превышает 60 лет. Речь идет, прежде всего, о четырехдвигательных Boeing KC-135T Stratotanker, серийное производство которых началось в 50-х годах прошлого века на базе гражданского Boeing 367−80. Их главной задачей является дозаправка других самолетов, в том числе истребителей и самолетов-разведчиков.

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