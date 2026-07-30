ТАСС: над Персидским заливом заметили эксплуатируемый более 66 лет самолет США

«Самолет Boeing KC-135R Stratotanker, принадлежащий ВВС США, вылетел из Тель-Авива и в настоящее время кружит над нейтральными водами Персидского залива. Этот борт был принят на вооружение в марте 1960 года и с тех пор эксплуатируется более 66 лет», — сказал собеседник агентства. По его словам, самолет курсирует по круговой траектории на высоте порядка 6 км в непосредственной близости от границы воздушного района, управляемого диспетчерами Ирана. Источник также проинформировал, что в настоящее время еще три аналогичных самолета курсируют в районе побережья Персидского залива. «На полет непосредственно над акваторией они пока не выходили», — заметил он.