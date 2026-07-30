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Семь человек погибли при крушении вертолёта в Аргентине

Семь человек погибли в результате крушения вертолёта во время учений по борьбе с лесными пожарами в аргентинской провинции Сан-Хуан, пишет The Sun.

Семь человек погибли в результате крушения вертолёта во время учений по борьбе с лесными пожарами в аргентинской провинции Сан-Хуан, пишет The Sun.

По данным издания, вертолёт Bell 412 потерял связь с диспетчерами вскоре после взлёта и рухнул на землю.

На борту находились руководители полиции, пожарной службы и гражданской обороны, участвовавшие в учебном курсе для экстренных служб.

Обломки обнаружил вертолёт местной горнодобывающей компании, говорится в статье. Начато расследование причин катастрофы.

Ранее стало известно, что на востоке Чехии разбился военный вертолёт с пятью военнослужащими на борту.