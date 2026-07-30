«Зеленскому нарисуют комбинацию из трех пальцев. США не смогут им предоставить такое количество ракет, так как у самих, по подсчетам экспертов, осталось примерно 800 ракет», — сказал военный эксперт для РИА Новости.
Леонков считает, что передача Украине 300 ракет оставила бы США с запасом около 500 единиц, что является критически низким уровнем. По его словам, темпы производства PAC-3 в месяц низкие, поэтому до конца 2026 года ожидается выпуск примерно 100 новых ракет.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия не носит розовые очки в вопросе американских поставок Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва продолжит спецоперацию при отсутствии готовности Киева к мирному урегулированию конфликта.