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«Комбинация из трех пальцев»: Зеленского огорчили в вопросе поставок ракет США

Военэксперт Леонков считает, что США нарисуют Киеву комбинацию из трех пальцев.

Источник: Комсомольская правда

США не смогут передать Украине 300 ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot, поскольку собственные запасы Вашингтона существенно сократились. Об этом заявил директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Зеленскому нарисуют комбинацию из трех пальцев. США не смогут им предоставить такое количество ракет, так как у самих, по подсчетам экспертов, осталось примерно 800 ракет», — сказал военный эксперт для РИА Новости.

Леонков считает, что передача Украине 300 ракет оставила бы США с запасом около 500 единиц, что является критически низким уровнем. По его словам, темпы производства PAC-3 в месяц низкие, поэтому до конца 2026 года ожидается выпуск примерно 100 новых ракет.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия не носит розовые очки в вопросе американских поставок Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва продолжит спецоперацию при отсутствии готовности Киева к мирному урегулированию конфликта.

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