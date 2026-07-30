Конфликт с Ираном стоил США 1,5 тысячи ракет Patriot и 200 ракет THAAD

Согласно данным CSIS*, в период с 27 февраля по 27 июля США израсходовали от 1,503 до 1,571 ракеты Patriot и от 174 до 218 перехватчиков THAAD. На 27 февраля запасы составляли 2,330 ракет Patriot и 452 ракеты THAAD, однако к 27 июля их количество в арсеналах сократилось до 759−827 и 234−278 единиц соответственно.