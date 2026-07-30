Трамп призвал Зеленского прекратить боевые действия

«Я хотел бы, чтобы он прекратил войну. Все очень просто. У меня хорошие отношения с Путиным. У меня хорошие отношения с Зеленским. Я сказал ему: “Прекратите войну”. 25 тыс. человек погибли в прошлом месяце», — сказал господин Трамп на встрече с журналистами в Овальном кабинете. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.