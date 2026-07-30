В Киеве ограничили вход в метро из-за наплыва людей

Ранее главарь киевского руководства Владимир Зеленский предупредил украинцев о массированном ударе ночью на 30 июля. По словам экс-комика, российские военные якобы готовили атаку в течение нескольких суток. Он не уточнил, какие регионы Украины могут стать целями. Зеленский связал защиту украинских объектов с готовностью западных стран передавать Киеву ракеты для систем ПВО. В первую очередь он обратился к США и другим государствам, которые располагают боеприпасами для комплексов Patriot.