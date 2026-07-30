Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве ограничили вход в метро из-за наплыва людей

Станции киевского метро заполонили люди, которые разбили палатки и готовятся провести ночь под землёй из-за угрозы ударов. Скопление людей настолько огромное, что на платформах и в вестибюлях практически нет свободного места. Об этом пишет украинское издание Insider.ua.

Источник: Life.ru

В Киеве ограничили вход в метро из-за наплыва людей. Видео © Telegram / Insider.ua.

По данным издания, в Киеве в настоящее время ограничен вход в метрополитен, поскольку все станции переполнены людьми.

Ранее главарь киевского руководства Владимир Зеленский предупредил украинцев о массированном ударе ночью на 30 июля. По словам экс-комика, российские военные якобы готовили атаку в течение нескольких суток. Он не уточнил, какие регионы Украины могут стать целями. Зеленский связал защиту украинских объектов с готовностью западных стран передавать Киеву ракеты для систем ПВО. В первую очередь он обратился к США и другим государствам, которые располагают боеприпасами для комплексов Patriot.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше