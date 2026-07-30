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В Полтаве прогремел взрыв

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Взрыв прогремел в Полтаве, сообщил украинский телеканал «Общественное» на фоне воздушной тревоги в регионе.

Источник: AP 2024

«В Полтаве был слышен взрыв», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, сирены звучат в Черниговской, Черкасской, Сумской и частях Харьковской областей Украины.

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