В Полтаве прогремел взрыв

«В Полтаве был слышен взрыв», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, сирены звучат в Черниговской, Черкасской, Сумской и частях Харьковской областей Украины.
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