Трамп допустил вариант замены лидера республиканцев в Сенате

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп фактически допустил возможность замены лидера фракции правящей Республиканской партии в Сенате Конгресса.
«Ну, мы выясним [это]. И я дам вам знать», — заявил американский лидер 29 июля журналистам в Белом доме, когда у него поинтересовались, по-прежнему ли он считает, что его однопартиец Джон Тьюн (от штата Южная Дакота) достоин занимать пост руководителя республиканского большинства в верхней палате Конгресса. Поводом для вопроса послужило уже неоднократно публично выраженное Трампом за последние дни недовольство по поводу того, что Тьюн недостаточно энергично продвигает в Сенате некоторые законотворческие инициативы, которые являются приоритетными для президента США. В число таковых входит прежде всего законопроект об ужесточении норм проверки наличия гражданства США у голосующих на федеральных выборах.
Кроме того, президента попросили уточнить, будет ли сестра скончавшегося американского сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), временно занимающая его кресло в верхней палате Конгресса, концентрировать внимание в основном на вопросах внешней или внутренней политики. «Думаю, в действительности на внутриполитических [вопросах]», — ответил Трамп. «Она намного больше сконцентрирована на внутриполитических [делах], включая уровень цен (то есть борьбу с инфляцией и т. п. — прим. ТАСС)», — добавил глава Белого дома.
Дарлин Грэм временно представляет в Сенате Южную Каролину. Губернатор этого штата Генри Макмастер 13 июля назначил Дарлин Грэм на место ее скончавшегося брата в верхней палате Конгресса. Срок полномочий Линдси Грэма, являвшегося одним из самых оголтелых русофобов в политическом классе США, истекал в январе 2027 года. Дарлин Грэм сообщила на днях о намерении участвовать в ноябрьских выборах, чтобы занять должность сенатора от Южной Каролины на постоянной основе.