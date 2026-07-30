Трамп допустил вариант замены лидера республиканцев в Сенате

«Ну, мы выясним [это]. И я дам вам знать», — заявил американский лидер 29 июля журналистам в Белом доме, когда у него поинтересовались, по-прежнему ли он считает, что его однопартиец Джон Тьюн (от штата Южная Дакота) достоин занимать пост руководителя республиканского большинства в верхней палате Конгресса. Поводом для вопроса послужило уже неоднократно публично выраженное Трампом за последние дни недовольство по поводу того, что Тьюн недостаточно энергично продвигает в Сенате некоторые законотворческие инициативы, которые являются приоритетными для президента США. В число таковых входит прежде всего законопроект об ужесточении норм проверки наличия гражданства США у голосующих на федеральных выборах.