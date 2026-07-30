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Депутат АдГ назвал Мерца канцлером Украины за стремление помогать Киеву

Депутат Фронмайер назвал Мерца канцлером Украины за стремление помогать Киеву.

БЕРЛИН, 30 июл — РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер назвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца канцлером Украины, а не Германии, за то, что он делает для Киева значительно больше, чем для немцев.

Ранее Фронмайер подверг критике поддержку Киева со стороны правящего в Германии блока ХДС/ХСС во главе с Мерцем и назвал этот блок «партией Украины».

«Знаете, Фридрих Мерц — самый непопулярный канцлер за всю историю. Думаю, с момента основания Федеративной Республики у нас еще не было настолько непопулярного лидера, как Фридрих Мерц… Потому что он — канцлер Украины, а не Германии. Для самих немцев он практически ничего не делает», — заявил Фронмайер в интервью телеканалу RT.

Фронмайер отметил, что в период, когда Мерц является канцлером ФРГ, страна сталкивается с серьезными проблемами, среди которых потеря конкурентоспособности немецкими компаниями, высокий уровень бюрократии, а также высокие налоги и цены на энергоресурсы.

«Множество немецких компаний покидают страну, перенося производство в Польшу, Китай или США — они просто уходят из Германии. А те, кто не может себе этого позволить — банкротятся. Именно это сейчас и происходит в Германии», — добавил Фронмайер.

Исследование социологического института Forsa по заказу телеканала RTL ранее выявило, что 82% немцев выразили недовольство работой Мерца и его кабинета министров.

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