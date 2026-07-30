Axios: Нетаньяху сомневается в возможности заключения сделки между США и Ираном

Он отметил, что Нетаньяху и Трамп 28 июля обсудили перспективы заключения сделки с Ираном, возможность продолжения американской морской блокады, а также перехода к масштабным военным действиям против исламской республики. По данным Axios, глава израильского правительства «выразил скептицизм относительно шансов на заключение сделки с Ираном».
Кроме того, по сведениям источников портала, Нетаньяху отверг возможность вывода израильских войск из буферной зоны на юге Сирии. Он также заявил, что рассчитывает в течение 10 лет сократить до нулевых показателей объемы американской помощи еврейскому государству.
США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. 24 июля стороны заявили об обоюдном прекращении атак.