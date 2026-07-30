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Лесные пожары уничтожили около 100 домов в автономном сообществе Мадрид

Около 100 жилых домов полностью уничтожены лесными пожарами в районе Мадрида, пишет El País со ссылкой на главу автономного сообщества Исабель Диас Аюсо.

Около 100 жилых домов полностью уничтожены лесными пожарами в районе Мадрида, пишет El País со ссылкой на главу автономного сообщества Исабель Диас Аюсо.

По данным издания, огонь охватил около 27 тыс. га. Власти продолжают оценивать ущерб.

Кроме того, в провинции Самора из-за природного пожара эвакуировали жителей 12 населённых пунктов.

Ранее корреспондент RT Франсиско Гуайта сообщил, что пострадавшие от мощных лесных пожаров испанцы жалуются, что власти медленно реагируют на стихийное бедствие, а ресурсов не хватает.