Лесные пожары уничтожили около 100 домов в автономном сообществе Мадрид

Около 100 жилых домов полностью уничтожены лесными пожарами в районе Мадрида, пишет El País со ссылкой на главу автономного сообщества Исабель Диас Аюсо.
По данным издания, огонь охватил около 27 тыс. га. Власти продолжают оценивать ущерб.
Кроме того, в провинции Самора из-за природного пожара эвакуировали жителей 12 населённых пунктов.
Ранее корреспондент RT Франсиско Гуайта сообщил, что пострадавшие от мощных лесных пожаров испанцы жалуются, что власти медленно реагируют на стихийное бедствие, а ресурсов не хватает.