Почти 28 тысяч жителей Прибалтики въехали в Россию с января по март

Одной из переехавших стала беженка из Латвии Елизавета, которая рассказала, что в в прошлом году покинула Ригу из-за русофобии. В беседе с корреспондентом РИА Новости в качестве примера она привела решение латвийских властей запретить дни русской культуры, принятие закона об образовании только на государственном языке (при том что 40% населения — русскоязычные), а также периодически происходящие инциденты с издевательством учителей и воспитателей над русскими детьми в детских садах и школах.