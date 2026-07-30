Почти 28 тысяч жителей Прибалтики въехали в Россию с января по март

Согласно имеющимся сведениям, за первые три месяца текущего года на территорию России въехали 10 983 граждан Эстонии, 10 137 граждан Латвии, 6826 — Литвы.
Граждане прибалтийских республик чаще всего приезжали в Россию в частном порядке — 16 640, 4722 человека въезжали в РФ как туристы, деловой визит совершил 1441 гражданин, 478 — приезжали по учебе, 303 — указывали целью визита работу.
Граждане Латвии, Литвы и Эстонии чаще пересекали границу в пешем порядке.
В 2025 году, как ранее сообщало РИА Новости, на территорию России въехало более 120 тысяч жителей Прибалтики.
Одной из переехавших стала беженка из Латвии Елизавета, которая рассказала, что в в прошлом году покинула Ригу из-за русофобии. В беседе с корреспондентом РИА Новости в качестве примера она привела решение латвийских властей запретить дни русской культуры, принятие закона об образовании только на государственном языке (при том что 40% населения — русскоязычные), а также периодически происходящие инциденты с издевательством учителей и воспитателей над русскими детьми в детских садах и школах.
Кроме того, Елизавету возмутило отношение властей к монументам памяти Великой Отечественной войны, а также фактический запрет отмечать праздники, связанные с победой советского народа в войне.