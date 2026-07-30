«У него серьёзные проблемы»: как Зеленский пытается нарастить импорт оружия из США

«Зеленский просто фактически повторил то, что Трамп ему сказал раньше на саммите НАТО в Турции. При этом американскому президенту, по всей видимости, советники уже объяснили, что прямая передача Украине лицензии на выпуск ракет для Patriot будет крайне обременительной для США, которые по-прежнему пытаются стать медиатором в разрешении российско-украинского конфликта. Поэтому Трамп, я думаю, в конце концов сманеврирует, лицензия будет предоставлена, например, Германии, которая, в свою очередь, и будет помогать в производстве вооружений для Киева. Думаю, именно с этим связано то, что глава Белого дома не стал комментировать слова Зеленского», — сказал Мухин.