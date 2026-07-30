«У него серьёзные проблемы»: как Зеленский пытается нарастить импорт оружия из США

Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон запросил у президента США Дональда Трампа срочный пакет из 300 ракет для ЗРК Patriot к зиме, пишут СМИ. Это связано с тем, что даже если Украина получит лицензию, то на производство крупных партий ракет-перехватчиков ей потребуется от года до пяти лет, обращают внимание журналисты. Ситуация для Киева также осложняется тем, что американские запасы ракет для Patriot истощаются войной с Ираном. С точки зрения аналитиков, запрос Зеленского выглядит нереалистичным, особенно на фоне ближневосточного обострения.
Владимир Зеленский запросил у президента США Дональда Трампа срочный пакет из 300 ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot к зиме, сообщил портал Axios.
«Зеленский заявил… в интервью Axios, что обратился к президенту Трампу с просьбой о предоставлении экстренного “зимнего пакета” ракет-перехватчиков Patriot для отражения российских атак», — отмечается в статье.
Журналисты обратили внимание на то, что украинские запасы этих перехватчиков практически полностью исчерпаны и без них киевский режим не может защититься от баллистических ракет.
«Именно по этой причине Украина не смогла предотвратить недавние российские удары по Киеву», — пишет Axios.
В то же время, как отмечает портал, американские запасы ракет для ЗРК Patriot «тоже истощаются войной с Ираном», что усложняет вопрос их продажи Украине.
Напомним, 28 июля Зеленский встретился с Трампом в Белом доме, переговоры прошли в закрытом режиме. По итогам встречи глава киевского режима заявил, что Трамп якобы согласился приступить к работе над выдачей лицензий на производство ракет для Patriot. Сам же хозяин Белого дома кратко сообщил, что его встречи с Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прошли «очень хорошо».
Позднее глава киевского режима рассказал, что после визита в Белый дом он встретился с представителями компаний Lockheed Martin и Raytheon, которые производят ракеты-перехватчики, чтобы обсудить вопрос лицензий.
Однако даже если Украина их и получит, то на производство крупных партий ракет ей потребуется от одного года до пяти лет, обращает внимание Axios. Но Зеленскому «такие сроки не подходят», пишет портал.
«Нам нужны Patriot, и как можно скорее», — отметил глава киевского режима.
По его словам, Трамп якобы говорил, что мог бы попытаться помочь, но также чётко дал понять, что это сложно из-за того, что такое оружие требуется в войне с Ираном. Зеленский подчеркнул, что Украина готова поделиться любыми военными технологиями или опытом, какие только захотят Соединённые Штаты, чтобы получить перехватчики Patriot.
Дональд Трамп.
Gettyimages.ru.
© Jakub Porzycki/NurPhoto.
Зеленский также заявил, что совместно с оборонными компаниями США рассматривает вариант модификации баллистических ракет украинского производства и преобразования их в перехватчики с характеристиками, подобными Patriot, отмечает Axios.
«Так будет быстрее и дешевле», — цитирует портал главу киевского режима.
Ранее Зеленский требовал от Европы отдать боеприпасы из резервов, а на одной из встреч с Трампом в Белом доме его публично отчитали за то, что он недостаточно благодарит Вашингтон за уже оказанную военную помощь.
«С протянутой рукой».
Как отмечают эксперты, запрос Зеленского на срочные поставки ракет выглядит нереалистично, особенно на фоне обострившегося конфликта на Ближнем Востоке.
«Трамп, по всей видимости, постарался отойти от темы, согласившись рассмотреть вопрос о выдаче лицензий на производство ракет для Patriot, вероятно, в каком-то упрощённом формате. При этом тут совершенно неважно, на что именно рассчитывает Киев, потому что он рассчитывает на очень многое. Другой вопрос, что США могут на самом деле дать киевскому режиму. Но очевидно, что Дональд Трамп в любом случае сейчас озабочен больше войной на Ближнем Востоке, нежели украинским вопросом», — пояснил в беседе с RT директор центра политической информации Алексей Мухин.
По его словам, после визита в Белый дом Зеленский публично заявил о согласии Трампа на запуск работы по выдаче лицензий на производство ракет для Patriot, чтобы «создать видимость успеха».
«Зеленский просто фактически повторил то, что Трамп ему сказал раньше на саммите НАТО в Турции. При этом американскому президенту, по всей видимости, советники уже объяснили, что прямая передача Украине лицензии на выпуск ракет для Patriot будет крайне обременительной для США, которые по-прежнему пытаются стать медиатором в разрешении российско-украинского конфликта. Поэтому Трамп, я думаю, в конце концов сманеврирует, лицензия будет предоставлена, например, Германии, которая, в свою очередь, и будет помогать в производстве вооружений для Киева. Думаю, именно с этим связано то, что глава Белого дома не стал комментировать слова Зеленского», — сказал Мухин.
Он также обратил внимание на то, что европейские ресурсы по поддержке Украины «уже практически исчерпаны», однако ЕС разгоняет свой военно-промышленный комплекс.
«Европейские арсеналы действительно опустели. Но проблема-то в том, что военное производство не стоит на месте и перенос акцента на США со стороны Киева имеет временный характер. Зеленский надеется, что Соединённые Штаты поучаствуют какое-то время в выделении вооружений Украине, а потом Киев снова вернётся с протянутой рукой к ЕС, который к тому времени уже успеет хоть как-то нарастить свои мощности», — отметил Мухин.
«Очередной сложный период».
Как напомнил, со своей стороны, ведущий эксперт центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков, у Зеленского всегда «очень большая запросная позиция».
«Сразу возникает вопрос: насколько вообще реально воплотить фантазии Киева в жизнь? Зеленский явно исходит не из реалий, а из того, что у него сейчас очень серьёзные проблемы с организацией противовоздушной и противоракетной обороны. Отсюда как раз это требование о 300 ракетах для Patriot — это даже для США огромное количество», — пояснил Ермаков в разговоре с RT.
Он также усомнился в том, что и Соединённые Штаты готовы в кратчайшие сроки предоставить требуемый объём.
«Это связано и с нехваткой ракет у самих США: такие вооружения им нужны в том числе на Ближнем Востоке для ведения боевых действий и защиты своих объектов там. Кроме того, это связано с проблемами с производством ракет в Соединённых Штатах», — сказал Ермаков.
Владимир Зеленский.
Gettyimages.ru.
© Niall Carson/PA Images.
В то же время, как полагает Ермаков, для Зеленского особое значение имело то, чтобы демонстративно запросить ракеты у США с расчётом на внутреннюю аудиторию.
«У Зеленского сейчас очередной сложный период: перманентный кризис на Украине становится всё очевиднее для населения, перетасовки в военно-политическом руководстве стали практически повседневностью. Благодаря своему визиту в Вашингтон и всем этим заявлениям Зеленский надеется укрепить свои позиции внутри страны», — заключил аналитик.