При крушении вертолета на западе Аргентины погибли семь человек

Вертолет участвовал в тушении лесных пожаров в соседней провинции Ла-Риоха. Огонь уничтожил около 900 гектаров леса, сообщало Infobae. Тушить огонь мешают порывы ветра до 80 км/ч, которые мешают работе пожарной авиации. Борьба с огнем идет в экстремальных условиях и буквально вручную. Пожарным приходится пешком подниматься по крутым горным склонам, неся все оборудование на себе, сообщали местные власти.