Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
Об этом говорится в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Ранее в Минобороны России сообщили, что средства ПВО в течение дня уничтожили над российскими регионами, а также над акваторией Чёрного моря 150 украинских БПЛА.
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