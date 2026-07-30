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Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Об этом говорится в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее в Минобороны России сообщили, что средства ПВО в течение дня уничтожили над российскими регионами, а также над акваторией Чёрного моря 150 украинских БПЛА.

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