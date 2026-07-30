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Марочко: освободив Светлое, ВС РФ почти выбили ВСУ из соседнего Водянского

ЛУГАНСК, 30 июля. /ТАСС/. После освобождения населенного пункта Светлое в ДНР Вооруженные силы РФ практически выбили подразделения ВСУ из соседнего Водянского, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, с освобождением Светлого под контроль военных РФ перешло более 10 кв. км оккупированной украинскими войсками территории. «Также сейчас мы практически выбили украинских боевиков со следующего населенного пункта — Водянское, — который находится северо-западнее от Светлого. По сути, Водянское уже находится в серой зоне и является, как говорится, следующим претендентом на освобождение», — сказал он.

Об освобождении Светлого в ДНР в Минобороны РФ сообщили 29 июля.

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