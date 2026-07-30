Марочко: освободив Светлое, ВС РФ почти выбили ВСУ из соседнего Водянского

По его словам, с освобождением Светлого под контроль военных РФ перешло более 10 кв. км оккупированной украинскими войсками территории. «Также сейчас мы практически выбили украинских боевиков со следующего населенного пункта — Водянское, — который находится северо-западнее от Светлого. По сути, Водянское уже находится в серой зоне и является, как говорится, следующим претендентом на освобождение», — сказал он.