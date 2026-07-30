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Марочко: российские войска почти выбили ВСУ из Водянского в ДНР

Подразделения Вооружённых сил России после освобождения населённого пункта Светлое в Донецкой Народной Республике практически выбили украинские войска из соседнего Водянского, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Подразделения Вооружённых сил России после освобождения населённого пункта Светлое в Донецкой Народной Республике практически выбили украинские войска из соседнего Водянского, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«По сути, Водянское уже находится в серой зоне и является, как говорится, следующим претендентом на освобождение», — сказал он ТАСС.

29 июля в Минобороны России заявили, что российские войска освободили населённый пункт Светлое в ДНР.

Как отметили в ведомстве, военнослужащие армии России атаковали боевиков ВСУ в Светлом с разных направлений.

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