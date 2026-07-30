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Аэропорты Сочи и Калуги временно не обслуживают рейсы

В аэропортах Сочи и Калуги ввели временные ограничения на полёты, сообщили в Росавиации.

В аэропортах Сочи и Калуги ввели временные ограничения на полёты, сообщили в Росавиации.

Как отметили в ведомстве, меры необходимы для обеспечения безопасности.

Ранее стало известно, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

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