Аэропорты Сочи и Калуги временно не обслуживают рейсы

В аэропортах Сочи и Калуги ввели временные ограничения на полёты, сообщили в Росавиации.
Как отметили в ведомстве, меры необходимы для обеспечения безопасности.
Ранее стало известно, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.Читать дальше