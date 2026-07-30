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NYT: удары беспилотников по египетскому порту были сигналом от Ирана

Налет беспилотников на египетский порт Думьят призван показать способность Ирана парализовать мировое судоходство, заявили иранские источники The New York Times (NYT). Они подчеркнули, что мировые поставки энергоресурсов могут столкнуться с еще более серьезными сбоями, если Тегеран решит пойти на эскалацию.

Налет беспилотников на египетский порт Думьят призван показать способность Ирана парализовать мировое судоходство, заявили иранские источники The New York Times (NYT). Они подчеркнули, что мировые поставки энергоресурсов могут столкнуться с еще более серьезными сбоями, если Тегеран решит пойти на эскалацию.

При этом собеседники газеты так и не сказали, кто именно нанес удар по порту — сам Иран или союзное ему ополчение в регионе. Также они не уточнили, откуда он был нанесен.

Официально ответственность за удар по египетскому порту пока никто на себя не брал. При вчерашних ударах повреждения получили два судна: греческий СПГ-танкер под бермудским флагом и американский газовоз под флагом Маршалловых Островов. Суда загорелись, члены экипажей не пострадали.

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