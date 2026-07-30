Бернэм поддержал замену британских подлодок с ядерным оружием

ЛОНДОН, 30 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм поддержал программу строительства новых подводных носителей ядерного оружия.
«Обеспечение безопасности страны — первоочередная задача любого правительства, однако безопасность зависит не только от того, что мы строим, но и от того, кто это строит и кто извлекает из этого выгоду», — сказал глава правительства, слова которого приводит газета The Guardian.
Ожидается, что 30 июля он посетит город Барроу-ин-Фернесс на северо-западе Англии, где находится верфь компании BAE Systems, которая занимается строительством подводных лодок типа Dreadnought. Как указало издание, Бернэм намерен произвести реиндустриализацию Великобритании посредством роста оборонных заказов.
Ядерное оружие Соединенного Королевства размещено на четырех субмаринах типа Vanguard, которые несут американские баллистические ракеты Trident II (D5). Согласно опубликованному в 2021 году комплексному обзору вопросов безопасности, обороны и внешней политики королевства, эти субмарины, построенные в 1990-е годы, станут заменять подлодками типа Dreadnought к началу 2030-х годов.