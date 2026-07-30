Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бернэм поддержал замену британских подлодок с ядерным оружием

Новый премьер-министр Великобритании намерен провести реиндустриализацию страны посредством роста оборонных заказов.

ЛОНДОН, 30 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм поддержал программу строительства новых подводных носителей ядерного оружия.

«Обеспечение безопасности страны — первоочередная задача любого правительства, однако безопасность зависит не только от того, что мы строим, но и от того, кто это строит и кто извлекает из этого выгоду», — сказал глава правительства, слова которого приводит газета The Guardian.

Ожидается, что 30 июля он посетит город Барроу-ин-Фернесс на северо-западе Англии, где находится верфь компании BAE Systems, которая занимается строительством подводных лодок типа Dreadnought. Как указало издание, Бернэм намерен произвести реиндустриализацию Великобритании посредством роста оборонных заказов.

Ядерное оружие Соединенного Королевства размещено на четырех субмаринах типа Vanguard, которые несут американские баллистические ракеты Trident II (D5). Согласно опубликованному в 2021 году комплексному обзору вопросов безопасности, обороны и внешней политики королевства, эти субмарины, построенные в 1990-е годы, станут заменять подлодками типа Dreadnought к началу 2030-х годов.

Узнать больше по теме
Великобритания: островное государство с мировым влиянием
Великобритания остается одним из наиболее известных государств мира. Страна сыграла ключевую роль в развитии мировой торговли, промышленности, науки и международных отношений: собрали главное о ней.
Читать дальше