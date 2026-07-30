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Трамп уверен, что новый глава Нацразведки будет разоблачать нарушения на выборах

Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что новый глава Нацразведки США Джей Клейтон продолжит работу по обнародованию информации о нарушениях в ходе выборов прошлых лет.

Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что новый глава Нацразведки США Джей Клейтон продолжит работу по обнародованию информации о нарушениях в ходе выборов прошлых лет.

«Я уверен, что он так и сделает», — цитирует его РИА Новости.

Так Трамп ответил на вопрос журналистов, продолжит ли Клейтон работу по раскрытию информации о предполагаемых нарушениях на выборах в Соединённых Штатах.

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