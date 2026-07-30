Трамп уверен, что новый глава Нацразведки будет разоблачать нарушения на выборах

Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что новый глава Нацразведки США Джей Клейтон продолжит работу по обнародованию информации о нарушениях в ходе выборов прошлых лет.
«Я уверен, что он так и сделает», — цитирует его РИА Новости.
Так Трамп ответил на вопрос журналистов, продолжит ли Клейтон работу по раскрытию информации о предполагаемых нарушениях на выборах в Соединённых Штатах.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше