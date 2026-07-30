В Кривом Роге прогремели взрывы

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал «Общественное» на фоне воздушной тревоги в ряде областей страны.
«В Кривом Роге слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Общественного».
Ранее телеканал сообщал о взрывах в Киеве.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в Днепропетровской области, а также в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Николаевской областях Украины.
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