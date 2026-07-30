Залужный нанял британскую PR-компанию к возможным выборам на Украине

«Такие, как Залужный — они уже пытаются играть в свою игру. Они уже не хотят быть просто марионетками чьими-то, они уже свои инструменты выращивают и используют. У них есть свои кукловоды. Но они уже и сами кукловоды у каких-то других подчиненных им структур», — добавил Прозоров.