МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный нанял британскую фирму Molfar, чтобы поддерживать имидж и быть готовым к возможным президентским выборам, сказал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с РИА Новости.
В феврале были опубликованы результаты исследования, проведенного компанией Ipsos, согласно которым Залужному, Кириллу Буданову* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и даже украинскому боксеру Александру Усику граждане Украины доверяют больше, чем Владимиру Зеленскому.
«Залужный заключил контракт с Molfar. Он использует ее для ударов по конкурентам в президентской гонке, по пиару себя как возможного будущего президента» — сказал Прозоров.
По его данным, этой фирме платит не только сам Залужный из своих источников, но и стоящие за Залужным британские круги, желающие видеть его на посту президента Украины.
«Такие, как Залужный — они уже пытаются играть в свою игру. Они уже не хотят быть просто марионетками чьими-то, они уже свои инструменты выращивают и используют. У них есть свои кукловоды. Но они уже и сами кукловоды у каких-то других подчиненных им структур», — добавил Прозоров.
Ранее Прозоров заявил РИА Новости, что власти Великобритании рассматривают экс-главкома ВСУ и нынешнего украинского посла в Лондоне Валерия Залужного как потенциального кандидата на высокие должности в украинском госаппарате, в том числе на президентский пост.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского «диктатором без выборов», отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.