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Трамп заявил о намерении Бёрнэма начать добычу нефти в Северном море

Новый глава британского правительства Энди Бёрнэм в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о намерении начать разработку нефтяных месторождений в Северном море. Об этом 29 июля сообщил американский лидер на встрече с журналистами.

Источник: Life.ru

«Новый джентльмен, когда я с ним разговаривал, сказал, что собирается открыть Северное море (для добычи нефти. — Прим. Life.ru)», — сообщил республиканец.

Напомним, Бёрнэм объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Лейбористской партии 9 июля. В тот же день его поддержал бывший замминистра обороны Алистер Карнс. 17 июля Бёрнэм был утверждён новым главой партии, а спустя три дня, 20 июля, официально вступил в должность премьер-министра Великобритании.

Ранее Энди Бёрнэм заявил, что Лондон готов направить войска на Украину после заключения мирного соглашения. По словам британского премьера, после достижения прекращения огня могут быть развернуты многонациональные силы для долгосрочного укрепления безопасности Украины.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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