Трамп заявил о намерении Бёрнэма начать добычу нефти в Северном море

Напомним, Бёрнэм объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Лейбористской партии 9 июля. В тот же день его поддержал бывший замминистра обороны Алистер Карнс. 17 июля Бёрнэм был утверждён новым главой партии, а спустя три дня, 20 июля, официально вступил в должность премьер-министра Великобритании.