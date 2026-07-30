Законопроект о новых санкциях против РФ прошел второе голосование в Сенате США

Президент США Дональд Трамп ранее 29 июля фактически поддержал упомянутый документ, выработанный в Сенате. Вместе с тем, по мнению американского лидера, нет необходимости в том, чтобы Палата представителей Конгресса прерывала в августе парламентские каникулы для оперативного рассмотрения санкционного законопроекта.