Законопроект о новых санкциях против РФ прошел второе голосование в Сенате США

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Законопроект об ужесточении американских санкций в отношении России и Ирана 29 июля прошел второе процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN.
Голосование еще продолжается, но за рассмотрение законопроекта выступили уже более 60 сенаторов. Этого достаточно, чтобы далее работать над ним и запланировать проведение окончательного голосования.
Первое процедурное голосование по документу состоялось 28 июля. Тогда в его поддержку выступили 86 сенаторов, против — 12.
Как сообщил ранее портал Punchbowl News, специализирующийся на освещении деятельности Конгресса, республиканцы, имеющие большинство в Сенате, рассчитывают перейти к окончательному голосованию по законопроекту до конца недели.
Документ предусматривает рестрикции в отношении высшего российского политического и военного руководства, госкомпаний, а также вторичные санкции против торговых партнеров РФ. Сенаторы предлагают ввести пошлины в размере 100% в отношении стран, которые являются основными покупателями российских нефти и газа.
Президент США Дональд Трамп ранее 29 июля фактически поддержал упомянутый документ, выработанный в Сенате. Вместе с тем, по мнению американского лидера, нет необходимости в том, чтобы Палата представителей Конгресса прерывала в августе парламентские каникулы для оперативного рассмотрения санкционного законопроекта.