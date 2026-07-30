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Законопроект о новых санкциях против РФ прошел второе голосование в Сенате США

За рассмотрение законопроекта выступили более 60 сенаторов, голосование продолжается.

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Законопроект об ужесточении американских санкций в отношении России и Ирана 29 июля прошел второе процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN.

Голосование еще продолжается, но за рассмотрение законопроекта выступили уже более 60 сенаторов. Этого достаточно, чтобы далее работать над ним и запланировать проведение окончательного голосования.

Первое процедурное голосование по документу состоялось 28 июля. Тогда в его поддержку выступили 86 сенаторов, против — 12.

Как сообщил ранее портал Punchbowl News, специализирующийся на освещении деятельности Конгресса, республиканцы, имеющие большинство в Сенате, рассчитывают перейти к окончательному голосованию по законопроекту до конца недели.

Документ предусматривает рестрикции в отношении высшего российского политического и военного руководства, госкомпаний, а также вторичные санкции против торговых партнеров РФ. Сенаторы предлагают ввести пошлины в размере 100% в отношении стран, которые являются основными покупателями российских нефти и газа.

Президент США Дональд Трамп ранее 29 июля фактически поддержал упомянутый документ, выработанный в Сенате. Вместе с тем, по мнению американского лидера, нет необходимости в том, чтобы Палата представителей Конгресса прерывала в августе парламентские каникулы для оперативного рассмотрения санкционного законопроекта.

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