Ребёнок и ещё 15 человек пострадали в ДНР в результате атак ВСУ за сутки

За прошедшие сутки на территории ДНР зафиксировали 32 вооружённые атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Отмечается, что поступили сведения о гибели одного мирного жителя и ранении 16 гражданских лиц, в том числе ребёнка.
Также были получены дополнительные данные о ранении двух мирных жителей в Мариуполе 27 июля и ещё одного — в Красноармейском муниципальном округе 25 января.
Ранее стало известно, что ВСУ атаковали беспилотником рейсовый автобус на автодороге Луганск — Светлодарск.