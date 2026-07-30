Военэксперт Леонков: США покажут Киеву жест из трёх пальцев вместо ракет Patriot

Ранее главарь киевского руководства Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа предоставить Украине 300 ракет для Patriot. Киев хочет включить их в экстренный пакет для защиты энергетической инфраструктуры зимой. Зеленский заявил, что без дополнительных средств ПВО миллионы жителей могут остаться без отопления. Трамп, по утверждению экс-комика, согласился помочь с получением лицензий на производство ракет для Patriot на Украине. При этом запуск предприятий может занять от одного года до пяти лет, поэтому Киев рассчитывает получить готовые боеприпасы. Взамен украинская сторона предлагает США обмен военными технологиями и совместную разработку более дешёвых систем ПВО.