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Хмара призвал ВСУ в конфликте с Россией действовать «асимметрично»

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара заявил о необходимости более рационального использования ресурсов Вооружённых сил Украины (ВСУ) и перехода к «асимметричным» подходам в конфликте с РФ. Об этом он высказался в интервью американской журналистке Лоре Лумер.

Источник: Life.ru

По его словам, результативность подразделений зависит не только от наличия вооружения, но и от того, насколько эффективно оно распределяется между частями. В числе ключевых задач он назвал выстроенную логистику и своевременную передачу бойцам необходимого оборудования.

Ранее Евгений Хмара заявил, что рассчитывает завершить конфликт до того момента, когда его сыновья достигнут призывного возраста. По его словам, на это, как он надеется, уйдёт около 14 лет. Сейчас сыновьям главы украинского оборонного ведомства 9 и 11 лет. Кроме того, он утверждает, что украинская армия не способна вести противостояние с Россией по принципу прямого ответа на каждый удар.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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