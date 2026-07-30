Хмара призвал ВСУ в конфликте с Россией действовать «асимметрично»

Ранее Евгений Хмара заявил, что рассчитывает завершить конфликт до того момента, когда его сыновья достигнут призывного возраста. По его словам, на это, как он надеется, уйдёт около 14 лет. Сейчас сыновьям главы украинского оборонного ведомства 9 и 11 лет. Кроме того, он утверждает, что украинская армия не способна вести противостояние с Россией по принципу прямого ответа на каждый удар.