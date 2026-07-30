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Трамп не намерен завершать войну против Ирана из-за ударов по базам США

Трамп заявил, что не рассматривает возможность завершения военной операции против Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность прекращения военной операции против Ирана после ударов Тегерана по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме.

Американский лидер дал понять, что нынешние действия Ирана не повлияют на курс Вашингтона. По его словам, вариант вывода американских сил в ответ на подобные атаки не находится на повестке дня.

Трамп также подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены и дальше отвечать на подобные действия. Он отметил, что считает ответные удары необходимой мерой в случае новых атак со стороны Ирана.

Ранее сообщалось, что союзники Соединённых Штатов отказываются участвовать в совместном патрулировании Ормузского пролива.

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