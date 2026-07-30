Трамп не намерен завершать войну против Ирана из-за ударов по базам США

Американский лидер дал понять, что нынешние действия Ирана не повлияют на курс Вашингтона. По его словам, вариант вывода американских сил в ответ на подобные атаки не находится на повестке дня.
Трамп также подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены и дальше отвечать на подобные действия. Он отметил, что считает ответные удары необходимой мерой в случае новых атак со стороны Ирана.
Ранее сообщалось, что союзники Соединённых Штатов отказываются участвовать в совместном патрулировании Ормузского пролива.
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