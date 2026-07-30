Трамп предложил конгрессменам не прерывать отпуск ради антироссийских санкций

При этом господин Трамп отметил, что хотел бы увидеть в документе не только санкции, но и торговые пошлины против Ирана. «Я думаю, это важно. Это то, чего хотел Линдси (Линди Грэм, автор законопроекта, который скончался 11 июля.— “Ъ”», — добавил господин Трамп.