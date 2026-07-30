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Трамп предложил конгрессменам не прерывать отпуск ради антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп заявил, что Палате представителей не обязательно досрочно возвращаться с летних каникул ради рассмотрения законопроекта о санкциях против России и Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Палате представителей не обязательно досрочно возвращаться с летних каникул ради рассмотрения законопроекта о санкциях против России и Ирана.

«Честно говоря, в этом не должно быть необходимости», — сказал американский президент. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

При этом господин Трамп отметил, что хотел бы увидеть в документе не только санкции, но и торговые пошлины против Ирана. «Я думаю, это важно. Это то, чего хотел Линдси (Линди Грэм, автор законопроекта, который скончался 11 июля.— “Ъ”», — добавил господин Трамп.

Накануне Сенат поддержал законопроект в первом процедурном голосовании. После этого сенаторы обсудят документ и проведут финальное голосование перед отправкой в Палату представителей. Конгрессмены рассмотрят законопроект в сентябре после возвращения с каникул.

Закон Линдси Грэма дает право президенту США вводить пошлины размером 100% на импорт из стран, закупающих у России нефть, уран и природный газ, а также если они помогают обходить санкции. Президент также получает право ввести тариф до 500% на импорт из РФ.

Кроме того, документ продлевает действие закона о санкциях против Ирана до 2031 года. Он также предусматривает вторичные санкции для компаний не из США, которые ведут бизнес с Ираном.

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