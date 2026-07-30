Сенат перешел к рассмотрению закона о санкциях против России

Как следует из результатов голосования, законопроект набрал необходимое количество голосов (более 50), чтобы перейти к этапу непосредственного рассмотрения законопроекта в сенате с внесением в него поправок, после чего сенату предстоит провести еще одно процедурное голосование с порогом в 60 голосов для прекращения прений и перейти уже к финальному голосованию простым большинством.